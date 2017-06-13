الحرة نيوز –

محسوبيات وواسطات في تعيين مراقبي التوجيهي في الكركئدعت نقابة المعلمين فرع الكرك الى التوقيع على نموذج شكوى لرفعها بعد الانتهاء منها الى وزارة التربية والتعليم

وتضمنت الشكوى بوجود محسوبيات في اختيار مراقبي التوجيهي من المعلمين في محافظة الكرك

كما تضمنت وجود نظام وتعليمات واضحة في اختيار المراقبين واذا لم يتم اختيار معلم يتم توضيح السبب خطيا

نشر اسماء المراقبين جميعا ليطلع عليها جميع المعلمين في كل دورة حتى لايتكرر مراقبة بعض الأشخاص الذين سلبوا حق المعلمين في المراقبة

كما تضمنت الشكوى اختيار المراقبين عن طريق الوزارة وليس مديرية التربية