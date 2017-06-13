الحرة نيوز –

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية انه على الرغم من العلاقة الرسمية الجيدة بين الاردن والاسرائيل ، والمصالح المشتركة بين الطرفين ، الى ان السخط الشعبي في الأردن على التعاون مع إسرائيل اخذ بالازدياد.

وبينت الصحيفة ان وفد من عدة عشائر أردنية زار إسرائيل الشهر الماضي والتقى بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ، وأمضى خمسة أيام في إسرائيل زار خلالها عدة شخصيات دينية ، لكن وسائل الإعلام الأردنية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجومًا عنيفًا عليهم.

وبينت انه أتى ذلك في أعقاب استشهاد اردني بنيران القوات الاسرائيلية بعد ان حاول طعن جندي إسرائيلي، واستشهاد سائح أردني طعن جنديا اسرائيليا في أيلول الماضي.

ونقلت الصحيفة تصريحات ادلى بها محمد الحسيني – مدير مركز الهوية في الأردن – لموقع The Media Line وقال فيها ان ثمة تصاعدًا ملحوظًا في الغضب ومشاعر دعم مقاومة التطبيع.ومنذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين تقاطر السياح الإسرائيليون على الأردن، وخصوصًا من أجل زياراة مدينة البتراء – التي تضم إحدى عجائب الدنيا السبع، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ بدأ الأردنيون في زيارة إسرائيل، بيد أنّ معظم الزيارات كانت بغرض رؤية أقارب في الضفة الغربية أو للصلاة في المسجد الأقصى بحسب الصحيفة .

ويرى بعض المحللين الإسرائيليين أنّ الاردن يسمح بالخطاب المعادي لإسرائيل في وسائل الإعلام وعلى المستوى الشعبي متى ما وقعت حادثة ما ، على سبيل التنفيس عن غضب الشعب ، وهو نفس ما يحدث في مصر الدولة الأخرى التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل