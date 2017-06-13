الحرة نيوز –

– طالبت النائب ديما طهبوب وزير الاعلام بمنع عرض فيلم المرأة المعجزة الذي تم منعه في عدة دول عربية، ، لان الممثلة الرئيسية فيه جندية في جيش الاحتلال الصهيوني، معتبرة عرض الفيلم في الأردن يعد شكلاً من أشكال التطبيع القسري.

وقالت النائب طهبوب إن دائرة الرقابة والمصنفات في هيئة الاعلام المرئي والمسموع قد اجازت عرض فيلم المرأة المعجزة Wonder Woman، مبينة أنها تفاجأت بإجازة الفيلم وتوقعت أن تمنع الهيئة عرض الفيلم في الأردن.

وأضافت أن عرض فيلم المرأة المعجزة لن يزيد الشعب الاردني ثقافة برؤية هذا الفيلم و لكنه سيؤكد على مواقفه الثابتة من القضايا العربية المصيرية كقضية فلسطين التي حددها الملك في قمة عمان كأولوية للعمل العربي.