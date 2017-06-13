الحرة نيوز –

ضبطت قوة أمنية مشتركة مطلوب مصنف “خطير جدا” خلال مداهمة منزله في إربد اليوم الثلاثاء، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن قوة من مرتبات قسم حماية الأسرة في محافظة اربد وبالتعاون مع مديرية شرطة محافظة إربد قامت ظهر اليوم بمداهمة منزل المطلوب الذي يحمل عدة قيود جرمية ومسجل بحقه 67 أسبقية.

وأضاف أن المتهم مطلوب لقسم حماية الأسرة في إربد بإحدى “القضايا الحساسة”.

وأشار إلى أن القوة تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد أن تمكن من الهرب من المنزل، وتم اقتياده إلى قسم حماية الأسرة لاستكمال اجراءات التحقيق معه تمهيدا لتوديعه للقضاء.