الحرة نيوز –

بلغ عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية الحكومية التي تصرفها وزارة المالية، قرابة 332.1 الف مستفيد أصيل ووريث.

وكشفت بيانات الربع الاول من وزارة المالية ان فاتورة الرواتب ( المستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري)، سجلت قرابة 308 مليون دينار ( وريث و أصيل )، توزعت على ما مجموعه 268.7 مليون دينار للمتقاعدين “الاصلاء” ونحو 39.8 مليون دينار للمتقاعدين “الوريث”.

وبلغت قيمة فاتورة رواتب المتقاعدين “الأصلاء” 268.7 مليون دينار فيما تبلغ لـ”الورثة” نحو 39.8 مليون دينار.

وارتفع عدد المتقاعدين “الاصلاء” حتى نهاية اذار الماضي ليصل الى 231.067 الف متقاعد، و”الوريث” ليصل الى 101.033 الف متقاعد، بحيث ارتفع اعداد المتقاعدين بشكل عام خلال الفترة ذاتها قرابة 8 الاف مستفيد مقارنة مع نهاية اذار 2016.

وشكلت فاتورة الرواتب التقاعدية ما نسبته 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي كما هي في ام 2016.

كما شكلت نحو 19.3 % من النفقات الجارية ونحو 14 % من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال عام.

جدير بالذكر أن أعداد المستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري بلغ في عام 2012 نحو 289.471 ألف متقاعد سجلت فاتورة تقاعدهم 982.4 مليون دينار، ارتفع عددهم في عام 2013 إلى 301.797 ألف متقاعد فاتورة رواتبهم 1.046 مليار دينار، ومن ثم سجلت في عام 2014 نحو 1.115 مليار دينار استفاد منها 308.261 ألف متقاعد وفي عام 2015 بلغت 1.161 مليار دينار استفاد منها 320.255 ألف متقاعد وفي عام 2016 بلغت 1.197 مليار دينار استفاد منها 329 ألف متقاعد.