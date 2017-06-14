الحرة نيوز –

أكد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد، اليوم الأربعاء، أن ادعاءات الحصار والتجويع باطلة وغير صحيحة، في إشارة إلى ادعاءات قطر بأن الإجراءات المفروضة عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبعض الدول الأخرى يعتبر بمثابة حصار.

وقال الوزير البحريني، في تغريدة على حسابه في ‘تويتر’: ‘إنما هي خطوات سيادية لحماية أمننا وسلامة أوطاننا مع مراعاة العلاقات الأسرية بين شعبنا الواحد’.

وكان وزير الخارجية السعودي، #عادل_الجبير، أعلن الثلاثاء، أن المملكة العربية #السعودية استخدمت حقها في منع قطر من استعمال مجالها الجوي والبحري، لكنها رغم ذلك تركت الباب مفتوحاً أمام حركة العائلات المشتركة.