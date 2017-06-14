الحرة نيوز –

اغلقت فرق الرقابة على الغذاء ،(8) ملاحم الطيبة جنوب عمان، وذلك خلال حملة مكثفه نفذتها متصرفية لواء القويسمة بالتعاون مع صحة العاصمة وامانة عمان وشرطة البيئة صباح الاربعاء وباشراف متصرف لواء القويسمة محمد الفايز .

وأكد متصرف لواء القويسمة محمد الفايز ان الحملة التي نفذتها المتصرفية بالتعاون مع الجهات المعنية ، كانت على ملاحم ومشاوي جمرك عمان بمنطقة الطيبة ، أتت بناءاً على عدة شكاوى وصلت المتصرفية .

وبين الفايز ان الحملة ضمن برنامج وضعته المتصرفية لهذه الغاية لتكون مستمرة ليصل طعام آمن وصحي للمواطن،لافتا الى انه تم اتخاذ اجراءات فورية من اتلاف اللحوم الفاسدة واغلاق (10) ملاحم بالشمع الاحمر ، وتوجية (10)انذارات ، و(12) مخالفة ، مبينا انه ستكون هناك مراقبة حثيثة على الملاحم ، وتعاون مستمر مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

وأكد الفايز انه سيتم تكرار الحملة لمتابعة الملاحم والمشاوي ، وفي حال وجدت نفس المخالفات للمحال التي اغلقت بالشمع الاحمر سيتم مضاعفة العقوبة ، والتي تقدر بعشرة الاف دينار والسجن بحسب القوانين الناظمة.