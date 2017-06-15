الحرة نيوز –

استكملت وزارة التربية والتعليم توزيع كتب الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسي 2017/2018 على مديريات التربية والتعليم.

وأوعزت الوزارة لمديريات التربية والتعليم بتزويد طلبة الثانوية العامة بهذه الكتب من خلال مدارسهم الثانوية أو مراكز بيع الكتب.

وأشارت إلى أن إدارة المناهج والكتب المدرسية قد وفرت هذه الكتب على موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.gov.jo كنسخPDF.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة التربية والتعليم في إطار استعداداتها المبكرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومنح الطلبة الوقت الكافي للاطلاع على الكتب الجديدة.

يذكر أن الكتب الجديدة تشمل كافة المباحث باستثناء مبحث اللغة الإنجليزية.

وتاليا روابط تحميل الكتب :

البلاغة العربية والنقد الأدبي – الصف الثاني عشر الأدبي

التربية الإسلامية – الصف الثاني عشر مشترك

الثقافة المالية – الصف الثاني عشر الأدبي

الجغرافيا – الصف الثاني عشر الأدبي

الرياضيات – الصف الثاني عشر الأدبي

الرياضيات – الصف الثاني عشر العلمي

العلوم الإسلامية (التربية الأخلاقية)- الصف الثاني عشر الأدبي

العلوم الحياتية – الصف الثاني عشر العلمي

الفيزياء – الصف الثاني عشر العلمي

الكيمياء – الصف الثاني عشر العلمي

اللغة العربية – الصف الثاني عشر مشترك

النحو والصرف – الصف الثاني عشر الأدبي

تاريخ الأردن – الصف الثاني عشر مشترك

تاريخ العرب والعالم – الصف الثاني عشر الأدبي

دليل المعلم – التربية الرياضية – الصف الثاني عشر مشترك

علوم الأرض والبيئة – الصف الثاني عشر العلمي

علوم الحاسوب – الصف الثاني عشر مشترك

قضايا أدبية – الصف الثاني عشر الأدبي

نصوص الاستماع – الصف الثاني عشر مشترك