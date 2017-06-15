الحرة نيوز –

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن الجيش الإسرائيلي اضطر لعزل إحدى قواعده العسكرية جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب تفشي مرض “غامض” أصاب 120 جنديا على الأقل.

وأوضح موقع “0404” العبري، أن 120 جنديا إسرائيليا نُقلوا إلى المستشفيات إثر إصابتهم بمرض جلدي غامض “يشبه إلى جد ما مرض الطاعون”، حسب الموقع العبري.

وبيّن أن الجنود المصابين يعانون من التهابات جلدية وتورم وحكة وألم في أنحاء مختلفة من الجسم.

وأضاف أن الجيش فتح تحقيقا في الحادث، وقرر عزل القاعدة العسكرية خوفا من انتشار المرض، فضلا عن منع الجنود من الخروج من القاعدة.

وأضاف أن الجيش استدعى مختصين وخبراء للتشاور والتحقيق في ملابسات الحادث، في محاولة لمحاصرة المرض والحد من انتشاره، كما تم نقل عينات من الجنود إلى المختبرات الطبية لتحديد هوية المرض ومصدره.