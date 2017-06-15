الحرة نيوز –

قالت مصادر مطلعة إن خلافات حادة شهدتها الفترة الأخيرة بين وزير النقل المهندس حسين الصعوب ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس صلاح اللوزي، اثر انتقادات الأخير آلية ادارة ملفّ النقل العام في المملكة.

وبدأت الخلافات واضحة عقب قيام الصعوب باحتكار ملف ترخيص شركتي “اوبر وكريم” للوزارة رغم كونه صلاحية هيئة تنظيم قطاع النقل، وتنامت الخلافات اثر شعور الهيئة بتهميشها عن العديد من الملفات، وأبرزها: (اوبر وكريم، تعليمات نقل طلبة المدارس، والتدخلات الادارية دون مشورة رئيس الهيئة).

وأوضحت المصادر إن الاستياء تضاعف اثر شعور رئيس وموظفي الهيئة بالتهميش نتيجة فرض الوزير الصعوب لارائه على الهيئة دون مشورتها في القضايا التي تعتبر من صلب عملها.

وما زاد الطين بلة وقصم ظهر البعير، توجيه كتب رسمية من قبل وزير النقل إلى رئيس الهيئة بصرف الهيئة مكافآت لجان خاصة ودون مشاورة أو علم مسبق من اللوزي.