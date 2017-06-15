الحرة نيوز –

توصّل باحثون إلى وجود علاقة بين أكل الوجبات السريعة مثل البطاطس (البطاطا) المقلية وبين الوفاة المبكرة، وأظهرت نتائج البحث أنه تناول البطاطس المقلية مرتين أو أكثر أسبوعياً يضاعف خطر الوفاة.

ويُوصف هذا النوع من الأبحاث بأنه “دراسة ارتباطية”، أي أن العلماء لم يعثروا على سبب يجعل البطاطس المقلية قاتلة، لكن هناك ارتباط بين كثرة أكلها وبين زيادة مخاطر الوفاة.

ولم يجد فريق البحث صلة بين زيادة خطر الوفاة وبين أكل البطاطس غير المقلية.

وبحسب النتائج التي نشرتها دورية “التغذية السريرية الأمريكية” كلما زاد عدد مرّات تناول البطاطس المقلية كلما زادت خطر الوفاة.

وتتبع الباحثون النظام الغذائي لـ 4400 شخص أعمارهم بين 45 و79 عاماً لمدة 8 سنوات. وتم رصد عدد الوفيات بين المشاركين في الدراسة خلال سنوات البحث.

ولفتت نتائج البحث الانتباه إلى كمية الدهون التي تحتويها حصة البطاطس المقلية، وإلى كمية الملح أيضاً، وإلى حجم الحصة من البطاطس. فمن يأكل 10 أصابع من البطاطس المقلية ليس كمن يتناول ضعفي هذه الكمية أو أكثر.

ويعني ذلك أنه لا ضرر من أكل البطاطس المقلية مرة كل فترة، لكن ينبغي عدم إدماجها ضمن النظام الغذائي بشكل أسبوعي.