الحرة نيوز –

يتساءل مراقبون لشأن جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة عن الإزدواجية في التعامل مع قضايا وطنية وإقليمية.. ويدلل المراقبون على ذلك بدعوة حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة للسفير الروسي في عمان لحفل الإفطار السنوي الذي أقيم أخيراً في إحدى القاعات…

ويضيف المراقبون روسيا الداعم الأساسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وتتواجد قواتها وآلياتها الخفيفة والثقيلة على الأراضي السورية وهي التي أنقذت ذلك النظام من الإنهيار وتخوض الحرب دفاعاً عنه ضد كل من يعارضه بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، فيما الجماعة تناهض هذا النظام… والسؤال الذي يطرحه المراقبون كيف يتم دعوة السفير الروسي لحفل الإفطار في ظل الدور الذي تلعبه بلاده في سوريا؟ وكيف يتم تفسير هذا التناقض في المواقف والإزدواجية في التعامل من قبل الجماعة غير المرخصة وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي.