الحرة نيوز –

أكد مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات ان اللجنة المكلفة لدراسة الحالات التي تنطبق عليها الشروط والمعايير التي وضعها الصندوق لتفعيل سهم الغارمين ستنتهي من اعداد كشوفاتها قبل عيد الفطر المبارك.

وأضاف السميرات ان الصندوق سيقوم بدفع المبالغ المالية المترتبة على الغارمين قبل العيد لإعادة لم شمل الأسرة المعنية،موضحا بأن الصندوق ملتزم في دفع المبالغ المالية عن المرأة الغارمة لأنها تعتبر أولوية بالنسبة لصندوق الزكاة.

وبين السميرات ان مجلس ادارة صندوق الزكاة الذي يرأسه وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات ويضم ممثلين عن القطاع العام والخاص قرر في وقت سابق تفعيل سهم الغارمين بصندوق الزكاة وتم تخصيص نصف مليون دينار لغايات دفع الديون المستحقة عن الغارمين وتحديدا المرأة واخراجهن من السجون وإيقاف الملاحقات القانونية من قبل التنفيذ القضائي.

واشار السميرات الى ان الدفع الأول اشتملت على دفع الذمم المالية المترتبة على 157إمرأة بمبلغ إجمالي بلغ 70الف دينار.

ولاقت هذه الخطوة التي نفذها صندوق الزكاة ترحيبا شعبيا ودعما لها من قبل أهل الخير بالمجتمع الأردني.