الحرة نيوز –

توفيت سيدة وطفليها “٣ سنوات و٩ سنوات” متأثرين بحروق تعرضوا لها من الدرجة الأولى في حريق منزل بمنطقة القويسمة في العاصمة عمّان، بعد إضرام النار بمنزلهم عمدا من قبل زوجة شقيق زوج المغدورة وبالاشتراك مع ابنتيها العشرينيات.

ويرقد ٣ أطفال للمغدورة في العناية الحثيثة في وضع صحي سئ للغاية .

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي تيسير بني خالد تهم القتل العمد بالاشتراك خلافا لأحكام المادة ١/٣٢٨ من قانون العقوبات مكررة ٣مرات ،الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص وإضرام الحرائق مقررا توقيفهن في مركز إصلاح وتأهيل النساء ١٥ يوما قابلة للتجديد.

تفاصيل الحادثة تعود إلى الخامس من حزيران عندما تفاجأت المغدورة وأطفالها بحضور المشتكى عليهن (زوجة شقيق زوج المغدورة والبالغة من العمر ٥٠ سنة وابنتيها البالغتان من العمر ٢٤سنة و٢١سنة) إلى منزل المغدورة حيث احضرن جالون بنزين ،وقمن بسكبه على أرضية المنزل ،وأضرمن النار في المنزل، وكانت المغدورة تجلس فيه مع أطفالها وأشعلن النار فور وغادرن على الفور.