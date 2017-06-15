الحرة نيوز –

أنهى مدعي عام عمان الخميس، التحقيق بقضية الدجاج الفاسد الذي تم توزيعه في محافظات معان والكرك وعمان كطرود خير وضبط من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع جهات اخرى .

وأحال المدعي العام ملف القضية والموقوف على ذمتها ٤ متهمين رئيسيين في القضية الى محكمة بداية جزاء عمان بتهمة تداول مواد غذائية غير صالحه للاستهلاك البشري .

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وأكد مصدر مقرب من التحقيق ان المتهمين الرئيسيين ما زالوا موقوفين على ذمة القضية ولم يتم الإفراج عنهم نافيا بذلك ما تم تداوله على المواقع لالكترونية.

تحقيقات النيابة العامة أكدت ان شركة حجازي وغوشة لم يكن لها طرفا او علاقة لها بقضية الدجاج الفاسد منذ اكتشافها.