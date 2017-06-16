الحرة نيوز –

يواجه بعض الصائميين اضطرابات ومشاكل قد يجعل من صيامهم صعباً كالإحساس بالتعب لأقل مجهود؛ الصداع، الحرقة والمشاكل الهضمية.

وصيام شهر رمضان يعطي الإنسان فرصة للتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، وهذا الشرط يتحقق عند تنظيم العادات الغذائية وضبط النفس، وذلك يوفر فرصة لإعطاء حياة صحية متوازنة خلال شهر رمضان.

إن الصيام يمكن أن يحسن الصحة في حال تناول النظام الغذائي الصحيح، وغير ذلك فإنه يمكن أن يؤثر على صحتك في طرق عدة، وذلك ليس بسبب عدم تناول الطعام لساعات طويلة، وإنما بما يجب علينا تناوله خلال ساعات الإفطار.

وأفضل الطرق للاستفادة الكاملة من الصيام هي اتباع نظام غذائي متوازن والابتعاد عن الأغذية التي تحتوي الكربوهيدرات البسيطة مثل؛ السكر، الأرز الأبيض، والأغذية الدسمة مثل؛ الحلويات ومحاولة تقليل تناول الكافيين مثل القهوة، لأن هذه المشروبات تحفز فقدان السوائل من خلال التبول، وذلك يزيد نسبة العطش خلال الصيام.

ومن أهم هذه المشاكل الصحية والمضاعفات التي يمكن أن تحدث مع الصائمين خلال شهر رمضان:

– الصداع: وهو من أكثر المشاكل الصحية التي يواجها الصائم، وذلك بسبب الجوع، العطش، أو عدم أخذ قسط كاف من الراحة والنوم، أو غياب المواد التي كانت تؤخذ على شكل روتين يومي مثل؛ الدخان والكافيين.

ومن أسهل الطرق لتجنب حدوث الصداع خلال فترة الصيام عدم تفويت وجبة السحور، واستهلاك كمية وافرة من السوائل وتجنب التعرض المباشر للإشعة الشمس.

– الإمساك: معظم الصائمين يعانون من مشكلة الإمساك ويجب التخلص من هذه المشكلة منذ البداية لتجنب استمرارها لنهاية شهر رمضان وعدم معالجتها ينتج عنها العديد من المشاكل كالبواسير، والشعور بسوء الهضم والنفخة والغازات، وذلك عن طريق:

* شرب كمية وافرة من السوائل.

* تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف، التي قد تحسن عملية الهضم.

* زيادة النشاط البدني خلال ساعات الإفطار.

* تجنب التوتر والقلق، وأخذ قسط كاف من الراحة.

– الحرقة: في بعض الأحيان نعاني من الحرقة وبخاصة بعد تناول وجبة الإفطار، وهي حالة تحدث عندما يرتد الحمض من المعدة إلى المريء (الارتداد المريء)، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقة والألم أسفل الصدر.

من أهم العادات الوقائية التي يجب اتباعها لتجنب حرقة المعدة ما يلي:

– تجنب تناول الأطعمة الحارة أو المحتوية على توابل كثيرة.

– تجنب الاستلقاء أو الخلود إلى النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

– تقليل التدخين وزيادة النشاط البدني.

– التقليل من استهلاك المواد المحتوية على الكافيين.

– تجنب الأغذية الغنية بالدهون والزيوت.

صيام شهر رمضان يمكن أن يكون أكثر متعة وصحة إذا تناول الصائم الغذاء الصحيح بالكميات الصحيحة، مع التذكر دائماً أن اتباع نظام غذائي متوازن هو المفتاح للصيام الصحي خلال شهر رمضان.