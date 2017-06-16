الحرة نيوز –

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق الجمعة، بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق محاذية للشريط الحدودي شرقي قطاع غزة.

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال شرقي مناطق خانيونس ومخيم البريج ومدينة غزة ومخيم جباليا بعد وصول مئات الشبان إلى المناطق الحدودية.

وأفادت وكالة صفا المحلية أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي استخدم الجنود خلالها أسلحة القنص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واستهدفت قوات الاحتلال سيارتي إسعاف تابعتين لوزارة الصحة بقنابل الغاز، ما أدى لاختناق عدد من المسعفين الذين تواجدوا في المكان، كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص تجاه طواقم صحفية ما أدى لاختراقه سيارة بث خارجي تابعة لوكالة شهاب المحلية.

وتشهد المناطق الحدودية شرقي القطاع مواجهات شبه يومية مع قوات الاحتلال تتركز أيام الجمعة رفضا للحصار بدعوة من “هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار”.