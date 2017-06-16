الحرة نيوز –

كشف الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، عن خطط الشركة السرية لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

حيث خصصت آبل مشروع “Project Titan”، لدراسة تكنولوجيا القيادة الذاتية في تصميم السيارات.

وقال كوك: “يتمثل هدفنا في تصميم السيارات ذاتية القيادة، وربما يكون واحدا من أصعب مشاريع الذكاء الاصطناعي”.

وذكرت تقارير بلومبرغ، أن آبل كانت تسعى لبناء سيارتها الخاصة، ولكن حولت تركيزها الآن إلى تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وفي إجابته عما إذا كانت آبل ستصمم سيارات خاصة بها، قال كوك: “سنرى أين سيأخذنا الأمر، ولكننا نعتبر هذه التكنولوجيا مهمة جدا”.

وفي حين أعلن كوك عن أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي، أشار إلى أن آبل كانت تستكشف تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، ولكن لم يكن هناك شيء فعلي للإعلان عنه.

وأفادت الأنباء في أبريل العام الماضي، بأن آبل مُنحت تصريحا لتشغيل السيارات ذاتية القيادة، في ولاية كاليفورنيا، كما رُصدت إحدى مركباتها على الطريق السريع في الولاية.

وفي السنوات الأخيرة، حققت مجموعة من شركات التكنولوجيا تقدما كبيرا في صناعة السيارات ذاتية القيادة، كما كشفت أوبر وتسلا عن خطط مماثلة في إنتاج المزيد من هذه المركبات.

وكشفت الشركة الروسية، ياندكس، عن النموذج الأولي لسيارة أجرة ذاتية القيادة.