الحرة نيوز –

أوقفت الأجهزة الأمنية مواطنا في محافظة اربد تمهيدا لاحالته على المحافظ، وذلك بعد قيامه بتعليق لافتات واقامة خيمة تضامنية مع دولة قطر الشقيقة.

وفي التفاصيل، قال ذوو المواطن إن ابنهم أقام خيمة تضامنية مع دولة قطر وتوزيع لافتات تعبّر عن تضامنه معها، الأمر الذي أدى إلى توقيفه في المركز الأمني تمهيدا لعرضه على المحافظ صباح الأحد.

ولفت ذوو الموقوف إلى أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى منزلهم واعتقلت ابنهم، حيث جرى ابلاغه بكون الفعل الذي قام به يحتاج إلى تصريح من المحافظ، حيث تمت الموافقة على تكفيله لحين عرضه على المحافظ.