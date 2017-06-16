الحرة نيوز –

قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن تسليم الرواتب قبل عطلة العيد يعني أن الموظف سيستلم الراتب القادم بعد حوالي ٣٦ يوم، ما يعني أن التزامات كبيرة سيتكبدها المواطن الشهر المقبل.

وقال الحاج توفيق في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن شهر رمضان شهد تراجعاً في المبيعات لقطاعات كثيرة، لافتا أن نسبة الشيكات المرتجعة ستكون الأكبر في الشهر القادم.

وتالياً نص ما كتبه الحاج توفيق:

ان تسليم الرواتب قبل عطلة العيد يعني ان الموظف سيستلم الراتب القادم بعد حوالي ٣٦ يوم او أكثر ونحن على أبواب العيد وعطلة طويلة والتزامات وواجبات ومتطلبات الأولاد وصلة الرحم فهل سيبقي من الراتب بعد العيد شيء ؟ ومن أين سينفق الموظف طوال الشهر القادم .

اما بالنسبة للتجار فعطلة العيد طويلة وقاتلة ليس فيها من المبيعات الا القليل وخاصة ان شهر رمضان كان فيه تراجع بالمبيعات لقطاعات كثيرة والعطلة ستكون ٩ ايّام يتخللها يوم دوام واحد ( الخميس ) وعلى الأغلب سيكون يوم عطلة غير مباشرة فأرجو من الزملاء التنبه مبكرا لذلك مع قناعتي ان نسبة الشيكات المرتجعة ستكون الأكبر في الشهر القادم وارجو من الله ان أكون مخطأ في توقعاتي .

لذا ارجو من الجميع الانتباه والتحوط للشهر القادم والتكيف مع الظرف الصعب الذي نمر به وهذا ليس عيباً.

علينا ان نرحم بَعضُنَا في هذا العيد وان نشعر مع غيرنا وان لا نضغط عليهم بضرورة تقديم ما كانوا يقدمونه في وقت البحبوحة .

يا رب نسألك من فضلك ان تفرج هم المهمومين وتسد دين المديونين وتسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا الله وارزقنا ويسر امرنا وارحم عبادك فانهم في حال صعب فالازمة طالت والأمور ساءت وفرص كثيرة ضاعت والأسواق ماتت فليس لنا سواك يا الله اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا.