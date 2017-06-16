الحرة نيوز-

شكا المواطن من تعرض الى مخالفة سير “غريبة، على حد وصفه، بعد شراء المركبة قبل اسبوع تقريبا، وتفاجأ على موقع ادارة السير ان المركبة عليها مخالفة، سير بتاريخ السنة الماضية. وقال المواطن كيف يمكن تصديق المخالفة، ومركبته استلمها قبل اسبوع فقط من الشركة، وجمركتها قبل اسبوع واخرجها من جمرك عمان ، ولم تصل البلد قبل ثلاثة اسابيع .

وأضاف انه المخالفة في محافظة إربد، التي لم يذهب اليها في تلك الفترة . من جهته، اطلع مدير السير العميد سمير بينو على الشكوى وطلب من المواطن مراجعة ادارة السير ، لتصحيح الخطأ ، في حال ثبت ذلك .