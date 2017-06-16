الحرة نيوز –

بعدما فجرت صحيفة “إيه بولا” البرتغالية “قنبلة” بخصوص رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد بسبب “غضبه” من تعامل السلطات الضريبية الإسبانية معه، طرح عشاق اللاعب عددا من التساؤلات والتخمينات حول وجهته المقبلة.

وبهذا الخصوص، قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن رونالدو قد يغادر أجواء “الليغا” ويعود إلى فريقه الأم مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت صحيفة “إيه بولا” البرتغالية ذكرت أن مهاجم ريال مدريد غاضب من تعامل السلطات الضريبية الإسبانية معه، والتي اتهمته مؤخرا بالاحتيال عليها بنحو 15 مليون يورو، وهو ما نفاه رونالدو.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو، البالغ من العمر 32 عاما، اتخذ قرارا “لا رجعة عنه” بمغادرة النادي، وقد أبلغ بالفعل زملائه بنواياه.