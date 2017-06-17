الحرة نيوز –

تبنى عصابة داعش الارهابية الجمعة للمرة الاولى هجوما في القدس ادى الى مقتل شرطية اسرائيلية محذرا من انه “لن يكون الاخير”، قبل ان تنفي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اعلان المسؤولية هذا.

واعلنت داعش في بيان تلقته وكالة فرانس برس في بيروت ان “ثلة من آساد الخلافة قاموا بعملية مباركة بمدينة القدس”، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة الاسرائيلية عن استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين قاموا بهجوم.

واضافت في بيانها انهم “فتكوا بتجمعات لليهود الانجاس في قلب ارض المسرى، وأسفر الهجوم عن هلاك مجندة وإصابة آخرين، ثم ترجلوا شهداء”.

وقبل ان يتم قتلهم، تمكن هؤلاء من اصابة شرطية اسرائيلية بجروح خطيرة بطعنات سكين بالقرب من البلدة القديمة في القدس الشرقية العربية المحتلة. وتوفيت الشرطية البالغة من العمر 23 عاما بعد ساعات في المستشفى.

وكانت العصابة الارهابية تبنت في العاشر من نيسان اطلاق صاروخ سقط في جنوب اسرائيل، من شبه جزيرة سيناء المصرية حيث اعلنت جماعات مرتبطة بالعصابة مسؤوليتها في شباط عن سلسلة من عمليات اطلاق الصواريخ.

وقالت داعش ان منفذي الهجوم هم “ابو البراء المقدسي وأبو حسن المقدسي وأبو رباح المقدسي”.

– “خلط الاوراق” –

لكن ليل الجمعة السبت أعلنت كل من حماس التي تسيطر على قطاع غزة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان ان منفذي الهجوم الثلاثة ينتمون اليها.

وقال سامي بو زهري المتحدث باسم حماس في بيان ان “العملية نفذها مقاومان من الجبهة الشعبية وثالث من حركة حماس”، مؤكدا ان “نسب العملية لداعش هو محاولة لخلط للأوراق” في اشارة الى عصابة داعش الارهابية. واعتبر ان “عملية القدس البطولية (..) تأتي في إطار العمليات الشعبية”.

من جهتها نعت الجبهة الشعبية في بيان “شهداء عملية وعد البراق البطولية الذين نفذوا مساء الجمعة عملية بطولية في مدينة القدس المحتلة، تأكيداً على نهج المقاومة والرد على جرائم الاحتلال واستهداف المقدسات”.

واشار البيان الى ان منفذي الهجوم يتحدرون من قرية دير ابو مشعل وهم “البطلان الأسيران المحرران براء إبراهيم صالح عطا (18 عاما) وأسامة أحمد مصطفى عطا (19 عاما)، والشهيد البطل عادل حسن أحمد عنكوش (18 عاما)”.

وشدد البيان على ان “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تجدد عهدها لشعبنا الفلسطيني بالدم والعهد والإصرار على مواصلة المقاومة حتى العودة والتحرير وإقامة دولتنا على كامل التراب الوطني”.

والشهداء الفلسطينيون الثلاثة جاؤوا من قرية قريبة من رام الله مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ خمسين عاما. وقال سكان من دير ابو مشعل لفرانس برس ان الجنود الاسرائيليين قاموا بتطويق القرية ومنع سكانها من الخروج او الدخول الا للحالات الانسانية.

– خلال رمضان –

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان براء واسامة عطا خرجا مؤخرا من السجن الاسرائيلي بعدما امضيا عدة اشهر.

وقع الهجوم في يوم الجمعة الثالث من رمضان الشهر الذي يؤدي فيه عشرات الاف الفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين ليلا الصلاة في المسجد الاقصى وسط مراقبة مشددة من الشرطة الاسرائيلية.

وبحسب الشرطة الاسرائيلية فإن الهجوم الذي وقع في البلدة القديمة عند باب العمود نفذه ثلاثة عرب بواسطة اسلحة نارية وسكاكين. وأوضحت الشرطة ان مهاجمين اثنين اطلقا النار على مجموعة من الشرطيين فردوا عليهما بالمثل فيما عمد ثالث الى طعن الشرطية.

وأكد اطباء ان اربعة اشخاص اخرين أصيبوا في الهجوم جروح اثنين منهم متوسطة واثنين طفيفة.

وكانت قوات الامن الفلسطينية تحدثت عن مهاجم فلسطيني رابع من الخليل يدعى عامر بدوي. لكن تبين انه كان من المارة واصيب باطلاق النيران قبل ان يُنقل الى المستشفى استنادا الى الشرطة الاسرائيلية