الحرة نيوز –

هزّت أصوات القصف والانفجارات في الداخل السوري مساء الجمعة وفجر السبت منازل العديد من المواطنين في مدينة الرمثا الواقعة بالقرب من الحدود الأردنية السورية، بحسب مصادر أهلية.

وقال الأهالي إن العديد من جيرانهم قد هجروا منازلهم ورحلوا حرصا على سلامتهم ولعدم استمرار سماع أصوات القصف بشكل دائم، وخاصة في ساعات الليل التي أصبح النوم يجافيهم فيها.

ولفتوا إلى أنهم وخلال ساعات مساء الجمعة وفجر السبت قد سمعوا أصوات القصف بشكل واضح جدا، لافتين إلى أن بعض القذائف السورية ربما تكون قد سقطت على المدينة.

وحول ذلك، نفى متصرف لواء الرمثا، خالد العليمات، أن يكون قد تلقى أي بلاغ أو معلومات عن سقوط قذائف على مدينة الرمثا خلال الليلة الماضية أو فجر السبت