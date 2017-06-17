الحرة نيوز –

– توقف صباح اليوم السبت، الحساب الرئيسي لقناة الجزيرة القطرية على تويتر.

وقالت قناة الجزيرة عبر صفحتها على الفيسبوك إن حساب الجزيرة الرئيسي في تويتر متوقف حاليا بسبب ما يبدو أنها حملة منظمة، ويجري الآن عمل اللازم لإعادته إلى الخدمة.

بدوره قال مدير عام القناة ياسر أبو هلالة “حساب الجزيرة الرئيسي على تويتر تعرض للإيقاف، ويجري معالجة الأمر. الحسابات الفرعية فعّالة، التشويش لن يتوقف، لأن الحقيقة ترعبهم، عائدون”.

وتشهد قطر أزمة قوية مع جاراتها السعودية والبحرين والإمارات على خلفية اتهام تلك الدول للدوحة بتمويل ودعم الإرهاب وحركة المقاومة الاسلامية – حماس، وجماعة الاخوان المسلمين.