الحرة نيوز –

وقعت اليوم السبت ، اتفاقية منحة عاجلة من الحكومة اليابانية بقيمة 22 مليون دولار امريكي لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع البرنامج العاجل لرفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين بحضور مدير عام الوكالة اليابانية للانماء الدولي (JICA) سوموتوكوبياشي ومديرة مكتب الامم المتحدة لادارة المشاريع (UNOPS) بانا الكالوتي وحضور امين عام وزارة المياه والري م. اياد الدحيات وأمين عام سلطة المياه م. مالك الرواشدة ومدير عام شركة مياه اليرموك م. حسن الهزايمة وعدد من المسؤولين ان الوزارة تعمل بكل امكانياتها لتجاوز الاختلالات التي خلفتها ازمة اللجوء السوري وزيادة الضغط على مصادر المياه خاصة في المناطق الشمالية من البلاد .

واضاف ان الوزارة وفرت كافة عوامل ومقومات التعامل الايجابي والفاعل مع عمليات التزويد المائي والصرف الصحي لتتمكن من مواجهة انعكاسات تفاقم الاوضاع في الجوار السوري وتامين افضل مستويات الخدمة الممكنة للمواطنين من خلال التركيز على ايجاد الحلول لتفاقم اوضاع المناطق الأكثر تأثرا بموجات لجوء الأشقاء السوريين وخاصة مناطق اربد والرمثا والبادية الشمالية والشرقية وجرش وعجلون وغيرها من المناطق.

وبين ان هذا المشروع يعتبر استكمالا للمرحلة الاولى من مشروع البرنامج العاجل لرفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال وخاصة المناطق التي تعاني من تدني كفاءة الشبكات فيها مثل مناطق حوارة والصريح التي تعد من المناطق الاكثر استضافة للاجئين السوريين مبينا ان المشروع الاول الذي مولته الحكومة اليابانية من خلال وكالة جايكا بمنحة قدرها 25 مليون دولار امريكي تضمن تنفيذ خطوط ناقلة رئيسية لربط مناطق حوارة والصريح عبر بيت راس واحدا من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي نفذت في مناطق الشمال ضمن الاستراتيجية المائية حتى العام 2028.

وأضاف الناصر ان ادارة قطاع المياه تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشاريع خطة الاستجابة الوطنية للتعامل مع واقع اللجوء وتأمين المزيد من المساعدات والمنح الدولية بما يحقق رفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين في مناطق الشمال استجابة للظروف الاستثنائية والمتلاحقة يوما بعد يوم بسبب نزوح اعداد كبيره من اللاجئين السوريين حيث أبدى الجانب الياباني ايضا اهتمامه الكبير بتوفير منح اضافية لهذه الغاية بدعم من الامم المتحدة حيث تمت الموافقة على تقديم منحة جديدة بقيمة 22 مليون دولار امريكي من الحكومة اليابانية مشكورة لاستبدال شبكات المياه والوصلات المنزلية في كل من مناطق حوارة والصريح والمناطق المجاورة لها بطول 170 كم .

واستعرض الناصر استراتيجية الوزارة الرامية الى توفيرحلول ناجعة لتوفير المياه للمواطنين في المجتمعات المستضيفة نتيجة ازدياد الاعباء وعدم قدرة المصادر الحالية والشبكات على الوفاء بالاحتياجات اللازمة مبينا ان هذه المشاريع تتضمن تنفيذ خطوط رئيسية بأقطار 300 ملم وكذلك خطوط فرعية لخدمة الاحياء والشوارع اقطار 63 ملم اضافة الى تنفيذ الوصلات المنزلية خلال مدة 36 شهرا من توقيع الاتفاقية حيث سيباشر مكتب الامم المتحدة لادارة المشاريع كونه الجهة المنفذة (United Nations Offices for project Services ) بادارة تنفيذ المشروع والبدء بعمل التصاميم وتجهيز المخططات الفنية والهندسية والبدء بتجهيز وثائق العطاء وطرحها للتنفيذ .

وأعرب الوزير عن الشكر والتقدير للحكومة اليابانية والمؤسسات المانحة اليابانية والوكالة اليابانية للانماء الدولي (JICA) لتقديمها عدد كبير من المساعدات والمنح والقروض خلال السنوات القليلة الماضية لمشاريع المياه والصرف الصحي مؤكدا ان الدعم الذي يتلقاه قطاع المياه سيسهم بشكل واضح في احداث نقلة نوعية في خدمات المياه والصرف الصحي ويلمس المواطن تأثيراته أولا باول من خلال انتهاء معاناة انقطاعات المياه في المناطق للأسباب المختلفة.

من ناحيته اعرب مدير وكالة جايكا اليابانية سوموتوكوبياشي عن ارتياحه وسعادته بالتعاون الاردني الياباني مؤكدا حرص الحكومة اليابانية على تمكين الاردن من مواجهة الظروف الاستثنائية بسبب موجات اللجوء السوري ودعا كافة الدول المانحة الى ضرورة تقديم المساعدة للاردن لتلبية الاحتياجات المتزايدة خاصة في مجال المياه والصرف الصحي مؤكدا اهمية هذه الاتفاقية لتطوير خدمات المياه مضيفا ان لدى الوكالة خطط ومشاريع لتقديم مزيد من المساعدات خاصة في مجال تطوير خدمات المياه والصرف الصحي كون الاردن نموذجا متميزا في ادارة مصادره المائية الشحيحة بكفاءة عالية