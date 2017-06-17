الحرة نيوز –

قررت وزارة التربية والتعليم أن يبدأ دوام الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية اعتبارا من يوم الخيس الموافق 24 آب 2017، فيما يبدأ التدريس في الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء الموافق 5 أيلول 2017.

ويأتي اقرار دوام طلبة المدارس في الخامس من أيلول نتيجة تصادف عطلة عيد الأضحى مع موعد بدء الدوام الأصلي، حيث سيكون يوم الأول من أيلول هو عيد الأضحى (مع مراعاة بلاغ رئيس الوزراء ومواقيت الأشهر القمرية).

وسيشهد شهر أيلول القادم ستة أيام عطلة رسمية، حيث يتصادف يوم الخميس الموافق 21 أيلول مع موعد رأس السنة الهجرية (مع مراعاة بلاغ رئيس الوزراء ومواقيت الأشهر القمرية).

وتبدأ الامتحانات التحصيلية المدرسية لنهاية الفصل الأول في السنة الثانية من مرحلة الثانوية اعتبارا من يوم الأحد 10 كانون أول 2017، لتنتهي يوم الخميس الموافق 21 كانون أول 2017.

وتعطّل المدارس أعمالها يومي الاثنين الموافقان لتاريخ (25 كانون أول 2017 ، 1 كانون ثاني 2018)، لتبدأ الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية السنة الأولى يوم الثلاثاء 9 كانون ثاني 2018، وتنتهي في العشرين من الشهر ذاته (حيث سيكون يوم السبت دواما خلال الامتحانات).

ويبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء 7 شباط 2018، فيما تعطل المدارس يوم الثلاثاء الموافق 1 أيار بمناسبة يوم العمال، وتبدأ الاختبارات التحصيلية المدرسية النهائية لطلبة السنة الثانية في المرحلة الثانوية يوم السبت الموافق 5 أيار وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 أيار 2018.

وتبدأ الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية السنة الأولى يوم السبت الموافق 2 حزيران، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 11 حزيران (حيث سيكون يوم السبت دواما خلال الامتحانات).

وتبدأ العطلة الصيفية للطلبة اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 حزيران 2018، فيما يفترض أن ينهي المعلمون اعداد النتائج والشهادات المدرسية يوم الأحد 24 حزيران 2018 على أبعد تقدير.