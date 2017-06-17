الحرة نيوز –

آخر صرخة تطلقها عائلة مستورة تقيم في الزرقاء ..7 فتيات يعشن في براكية آيلة للانهيار والسقوط بسبب عدم قدرة العائلة على ترميمها وصيانتها لضيق ذات اليد والفقر ومرض رب الأسرة المعيل الوحيد وعدم قدرته على العمل .

وتعاني ابنة ام ايناس من مرض البلوغ المبكر .

أم ايناس تجد صعوبة تجد صعوبة كبيرة في توفير الطعام لبناتها

يعيش جميع أفراد الأسرة في غرفة واحدة حياة بائسة جدا كما هو ماثل في الصور

مناشدة من هذه العائلة المستورة لانقاذها قبل فوات الأوان اليكم صور وفيديو تشرح وضع هذه العائلة .

للتبرع للعائلة : واتس أب وهاتف 0799962429