الحرة نيوز –

وصلت الكثير من الشكاوي بخصوص سائقي التكسيات العمومية “الأصفر” تتضمن امتناعهم عن تحميل الركاب واشتراط دفع مبلغ معين مقابل توصيلهم

وذكرت احدى السيدات أنها كانت بانتظار توصيلها في منطقة شارع الجاردنز لمنطقة الرابية حيث توقف سائق تكسي وطلب منها مبلغ 5 دنانير

الشكاوي من مزاجية سائقي التكسي الأصفر لاحصر ولاعد لها فمن المزاجية الى عدم التوقف للركاب والادعاء بتعطل العداد للحصول على مبالغ كبيرة من الركاب وغير ذلك مما يجعل من تكسي أوبر وكريم التكسي المفضل بالنسبة للكثير من المواطنين على الرغم من الحرب التي يتعرض لها والحملة الشرسة من قبل المتضررين من منافسته الشريفة فهو يقدم كل التسهيلات المطلوبة للركاب ويعمل وفق نظام متطور