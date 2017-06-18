الحرة نيوز –

قالت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها عثرت على جثث البحارة المفقودين منذ تصادم مدمرتها فيتزجيرالد مع سفينة حاويات في حجرات غمرتها المياه على السفينة المتضررة.

وقال الأسطول السابع الأمريكي، في بيان “مع وصول أفراد البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة بفعل التصادم هذا الصباح حددوا موقع البحارة المفقودين”.

ولم يذكر البيان ما إذا كانوا قد عثروا على جميع أفراد الطاقم السبعة المفقودين لكن وسائل الإعلام اليابانية قالت إن البحرية عثرت على جثث السبعة.

وكان الأسطول السابع في البحرية الأمريكية قال إن الحادث أسفر عن سقوط جرحى لم يحدد عددهم، مشيرا إلى أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة “إيه سي إكس كريستال” أثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.