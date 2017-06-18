الحرة نيوز –

اعلن وزير الدولة البرتغالي للشؤون الداخلية جورجي غوميش صباح الاحد ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات العنيفة في منطقة ليريا بوسط البرتغال الى 43 قتيلا و59 جريحا.

واندلع الحريق قبيل الساعة 15,00 (14,00 ت غ) في منطقة بيدروغاو غراندي. وحاصرت النيران عددا من الضحايا في سياراتهم بينما كانت تسير على طريق قريب. وقال غوميش “من الصعب معرفة ما اذا كانوا فارين من ألسنة اللهب او ان النيران حاصرتهم”.

وكان المسؤول نفسه اعلن قبيل ذلك مقتل 39 شخصا في الحريق الذي تم حشد نحو 600 رجل اطفاء و160 الية ليل السبت الاحد لمكافحته.

واوضح غوميش ان النيران انتشرت بسرعة و”بطريقة لا يمكن تفسيرها”، وطالت قرى عدة.

وصرح رئيس الوزراء انطونيو كوستا “للاسف يبدو انها اسوأ مأساة نشهدها في السنوات الاخيرة في حرائق الغابات”.