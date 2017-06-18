الحرة نيوز –

بدأت القوات العراقية صباح اليوم الأحد عملية اقتحام المدينة القديمة في الشطر الغربي من مدينة الموصل حيث يتحصن آخر عناصر تنظيم داعش، بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية.

وأعلن قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان أن “قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، تشرع باقتحام المدينة القديمة”.

وأكد أحد قادة قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لوكالة الصحافة الفرنسية أن “الهجوم على المدينة القديمة قد بدأ”.

وأوضح ضابط من قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” أن “الضربات الجوية التمهيدية بدأت عند منتصف الليل تقريبا. بدأت قوات الأمن باقتحام أجزاء من البلدة القديمة فجرا”.

وبسيطرة القوات الأمنية على المدينة القديمة حيث لا يزال يتواجد نحو مئة ألف مدني وفق الأمم المتحدة، يخسر تنظيم داعش كامل الموصل آخر أكبر معاقله في شمال العراق.

وكانت القوات العراقية بدأت في شباط (فبراير) الماضي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على غرب الموصل، في إطار هجوم بدأته قبل ثمانية أشهر تمكنت خلاله من طرد تنظيم داعش من القسم الشرقي للمدينة.