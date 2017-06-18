الحرة نيوز –

أكد مصدر مسؤول اليوم الأحد، أن تزوير العملة الأردنية صعب جداً، مستغربا في الوقت نفسه ما ينشر عن وجود أوراق نقدية مزورة من فئة الـ 50 دينارا في السوق المحلي تم التحذير من تداولها.

وقالإن عدد الأوراق المزورة من فئة الـ (50) والتي تم ضبطها منذ بداية العام الجاري، لم يتجاوز الـ 268 ورقة مزورة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر محدودا جدا من غير المنطقي الحديث فيه.

وأضاف أن العملة المحلية تحتوي على علامات أمنية عالية الاتقان ويصعب تزوريها بالإضافة لكونها مصنوعة من القطن، مبينا أن عمليات الكشف تجري بسهولة من قبل البنوك والمحلات التجارية.

وبلغ مجموع الأوراق المزورة من فئة 50 دينارا في الفترة (2009-2016) ما مجموعه 1298 ورقة فقط.