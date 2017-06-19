الحرة نيوز –

ارتفع عدد السياح الخليجيين الذين زاروا المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 4.3 % ، وفقا لأرقام وزارة السياحة والآثار.

وبلغ عدد السياح الخليجيين القادمين إلى المملكة حتى نهاية شهر أيار (مايو) من العام الحالي حوالي 226.7 ألف سائح مقارنة مع 217.3 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد أعداد السياح من الدول العربية الاخرى والذي زاروا المملكة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاع بنسبة 8.2 %، ليبلغوا حوالي 417 ألف سائح مقارنة بـ 385 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب قالت في وقت سابق لـ” الغد” إن إجمالي أعداد السياح الذين قدموا إلى المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 11 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي”.

وبينت عناب، في تصريح ، أن العدد الإجمالي لأعداد السياح الذين دخلوا إلى المملكة حتى نهاية شهر أيار (مايو) بلغ 2.059 مليون سائح مقارنة مع 1.863 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت عناب أن أعداد سياح المبيت والقادمين إلى المملكة ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 11.5 %.

وبلغ عدد سياح المبيت الذين قدموا الى المملكة حتى نهاية شهر أيار (مايو) من العام الحالي، 1.663 مليون سائح مقارنة مع 1.491 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت عناب الى أن أعداد زوار المملكة من اليوم الواحد شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.3 %، ليبلغوا 396 ألف سائح مقارنة مع 372 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.