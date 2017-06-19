الحرة نيوز –

تعتزم أمانة عمان الكبرى، إطلاق حملة تفتيش واسعة لمراقبة الأندية الرياضية التي تقدم “النرجيلة” في العاصمة، خصوصا وأنها لا تملك رخصا لتقديمها، وفق مصدر مطلع في الأمانة.

وشدد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه ، على قانون الصحة العامة الذي حظر تقديم النرجيلة في الاماكن العامة، والأندية هي “امكنة عامة”.

وقال إن كوادر الأمانة ضبطت مؤخرا أطفالا يتعاطون النرجيلة في ناد بالعاصمة، ما استدعى تحويل القائمين عليه للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وينضوي تحت المكان العام في التعريف القانوني له، المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس، ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات، واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما، على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية، فيما لم يبين في التعريفات “المطاعم والمقاهي”. وكان جدل واسع شهدته المملكة، بعد قرار صدر عن أمانة عمان الكبرى مطلع العام 2014، أوقفت بموجبه تجديد رخص المهن لمهنة تقديم النرجيلة قبل أن تعود بعد ثلاثة أشهر عن قرارها بتجديد الرخص للحاصلين عليها سابقا، باشتراطات معينة، شريطة عدم منح رخص جديد ة للمطاعم السياحية والمقاهي الشعبية.