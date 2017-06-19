الحرة نيوز-

قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال جلسة طارئة له اليوم عقدت برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس المجلس الدكتور وائل عربيات الموافقة على الدفعة الثانية للمستفيدين من مشروع “سهم الغارمين” والتي شملت زهاء (85) موقوفة في السجون ومطلوبة للقضاء على ذمم مالية، بقيمة اجمالية بلغت (56) الف دينار.

وقال عربيات خلال اجتماع المجلس وبحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات انه تم تسلم كشوفات الدفعة الثانية من قبل مديرية الامن العام بأسماء الغارمين من “النزيلات” الموقوفات والمحكومات على قضايا مالية، مبينا أنه جرى دراسة اجتماعية وافية لكل حالة، ليتسنى تسديد أكبر قدر ممكن من الغرامات وإخلاء سبيل السجينات واعادتهن إلى أسرهن قبيل عيد الفطر السعيد.

وبين عربيات ان الصندوق وضع عددا من الأسس والتعليمات الخاصة سيتعامل بموجبها مع الحالات التي ستستفيد منها الغارمات”، موضحا ان “الأولوية ستكون لسداد ديون النساء الموجودات داخل السجون أو المطلوبات على قضايا مالية من غير ذوات الأسبقيات او القضايا الجرمية، فيما حددت سقوف مالية للتسديد لا تتجاوز (1500) دينار للمحجوزات والمطلوبات شريطة عدم التكرار

وأشار مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات إلى أن الدفعة التي تم الاعلان عنها اليوم لن تكون الاخيرة، حيث سيكون هناك دفعات مستقبيليه حتى انتهاء المبلغ المرصود والبالغ نصف مليون دينار .

وتأتي هذه الدفعة الثانية تزامنا مع حلول عيد الفطر السعيد ورسم الابتسامة على الاطفال والنساء والاسر الغارمة .

وكان مجلس إدارة صندوق الزكاة قد خصص مؤخرا مبلغ نصف مليون دينار لمشروع “سهم الغارمين” الذي يعنى بتفريج كرب النساء اللواتي أوقعتهن الظروف في قبضة الديون ولم يتمكن من تسديدها نتيجة ظروفهن الاقتصادية، حيث تقرر تسديد الغرامات والذمم المالية المترتبة عليهن من مخصصات صندوق الزكاة.

يذكر ان الصندوق قام قبيل شهر رمضان المبارك بالتسديد عن (157) امرأة موقوفة في السجون ومطلوبة للقضاء على ذمم مالية.