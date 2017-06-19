الحرة نيوز –

اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف بسيسو ان ملف الحماية والرعاية خاصة للفئات الضعيفة والمعرضة للخطر الى جانب قضايا الفقر وتمكين الاسر الفقيرة هي من المحاور الهامة التي ستركز عليها الوزارة للمرحلة القادمة .

واشارت لطوف خلال رعايتها حفل افطار لفتيات مركز الخنساء الذي نظمته جمعية حماية ضحايا العنف الاسري مساء امس الاحد الى نظام دور إيواء المعرضات للخطر والذي صدر في تشرين الثاني الماضي ووصفته بانه نظام كامل لحماية هؤلاء الفتيات.

وجمعية حماية ضحايا العنف الاسري تقدم الرعاية والمساندة والدعم لفتيات الخنساء بموجب اتفاقية مع الوزارة تمكنهن من تنفيذ جملة من البرامج النفسية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والمهنية تناسب كل حالة وبإشراف متخصصين وخبراء معنيين اضافة الى الرعاية اللاحقة لهن ولذويهم .

وتخلل الحفل الذي شارك فيه عدد من وزراء التنمية الاجتماعية السابقين كلمة للرئيسة الفخرية للجمعية ريم ابو حسان ركزت فيها على اهمية شراكة الجمعية مع الوزارة في دعم ومساندة وتمكين فتيات الخنساء. ومركز الخنساء هو احدى الدور التابعة للوزارة لحماية ورعاية الفتيات القصر المعرضات للخطر واللواتي حولن للمركز بقرار محكمة ويشملن فئتين: فئة في نزاع مع القانون وفئة في نزاع مع النموذج الاسري، وفقا لمديرة المركز سهاد مبيضين