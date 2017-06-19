الحرة نيوز –

ثبتت المحكمة الإتحادية العليا في ابو ظبي، في جلسة عقدتها الإثنين، الحكم السابق الإبتدائي الصادر بحق الزميل الصحفي الأردني تيسير النجار، بحسب ما افادت زوجته ماجدة الحوراني .

وقالت ماجدة حوراني زوجة الزميل النجار، إن المحكمة رفضت الطعن المقدم بالحكم وأصرت على الحكم السابق وهو السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة المحكومية.

واكدت حوراني في تصريح لـ”هلا اخبار”: أنه لم يبق لها سوى التوجه لجلالة الملك ومناشدة جلالته للتدخل في قضية زوجها.

وكانت محكمة إماراتية اصدرت في آذار الماضي حكما بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية والابعاد عن دولة الامارات بحق الزميل الصحفي النجار، بعد إتهامه بنشر منشور يسيىء لدولة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي.