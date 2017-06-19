الحرة نيوز –

قال وزير الشباب حديثه الخريشه ان الشباب في المملكة يحظى بالرعاية الملكية السامية التي وجهت الحكومات المتعاقبة على دعم قطاع الشباب والارتقاء به،واضاف الخريشه خلال جولة تفقدية على المراكز الشبابية والاندية الرياضية في محافظة عجلون رافقه خلالها الدكتور فلاح السويلمين محافظ عجلون والنائب وصفي حداد ومدير الشباب خالد غنمي ان المراكز الشبابية تلعب دورا كبيرا في تعزيز المواطنة ومفهوم دولة المؤسسات مبينا ان الوزارة ستواصل جهودها في توفير مراكز شبابية من شانها ان تكون بيئة حاضنة للأفكار والمبادرات والابداعات الشبابية الى جانب الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال الانشطة والفعاليات التي تنفذها.

واستمع الخريشه من اهالي المحافظة الى احتياجات القطاع الشبابي والرياضي من استحداث مراكز شبابية وانشاء ملاعب خماسية وتحديث المراكز الشبابية الموجودة من اجهزة ومعدات ،مؤكدا أنه سيتم المباشرة بإجراءات إفتتاح مراكز شبابية جديدة في عنجرة وحلاوة وعرجان إضافة الى إستكمال تأثيث مركز الهاشمية وكذلك تجهيز ملعب في مركز شابات كفرنجة على قطعة أرض مملوكة للمركز لخدمة الحركة الرياضية النسوية في المنطقة.

وعلى هامش الزيارة التي تضمنت كل من المراكز الشبابية في راسون وكفرنجة وعبين وصخرة والهاشمية وعجلون ،ونادي عبين الرياضي افتتح الخريشه مركز شابات الهاشمية، مبينا انه سيتم تأثيثه وتزويده بالاجهزة اللازمة.