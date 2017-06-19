الحرة نيوز –

بدأت قوات تركية تمارين عسكرية مشتركة في قطر مع نظيرتها القطرية، بحسب ما أعلنت الدوحة، في وقت تتواصل الازمة الدبلوماسية بين الامارة الخليجية والرياض وحلفائها.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي في الوزارة في بيان ان القوات التركية بدأت عقب وصولها الى قطر اول التدريبات العسكرية في معسكر كتيبة طارق بن زياد في العاصمة القطرية.

وأوضحت ان التدريبات تاتي بهدف “رفع الكفاءة القتالية للقوتين القطرية والتركية في وضع خطط العمليات المشتركة لمحاربة التطرف والارهاب وعمليات حفظ السلام قبل وبعد العمليات العسكرية”.

وجاءت التمارين التي قالت وزارة الدفاع انها “مخطط لها منذ فترة” في خضم الازمة الدبلوماسية بين قطر والمملكة السعودية وحليفتيها دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين.

وقطعت الدول الثلاث علاقتها مع قطر متهمة اياها بدعم وتمويل الارهاب، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة الغنية بالغاز.

والاسبوع الماضي اجرى مولود تشاوش اوغلو وزير خارجية تركيا، حليفة قطر، محادثات في الدوحة والكويت ومكة في اطار مساعيه الرامية لحل الازمة الدبلوماسية في الخليج.

وتضع أزمة الخليج تركيا في موقف حساس لان أنقرة تعتبر الدوحة أبرز حليف لها في الخليج لكنها تسعى أيضا الى توثيق علاقاتها بالسعودية. وفي الوقت نفسه، تسعى تركيا الى الحفاظ على علاقاتها مع إيران، خصم السعودية الرئيسي.

وقبل التمارين مع القوات التركية، اجرت القوات القطرية تمارين مشتركة مع قوات اميركية في قطر التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في المنطقة