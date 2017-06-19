الحرة نيوز –

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الامن العام إنه وعلى اثر ورود شكاوى متعددة من قبل مواطنين للعاملين في ادارة البحث الجنائي بتعرضهم لقضايا الاحتيال باسلوب حوادث السير المفتعلة (الصدم)، والتي تلخصت شكاويهم حول قيام أشخاص بافتعال حوادث صدم أثناء مسيرهم بمركباتهم واخذ مبالغ مالية منهم مقابل عدم اجراء المخطط الكروكي للحادث بعد اقناعهم بان المخططات الكروكية ستدينهم، وعليه جرى التعميم على كافة شعب وأقسام البحث الجنائي لرصد القضايا المفتعلة وتتبع المشتبهين بارتكابها والقاء القبض عليهم واحالتهم الى القضاء.

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه ونتيجة لما تم من تحقيقات وتتبع لعدد من الحوادث المشتبه بافتعالها في مختلف الشعب والاقسام فقد تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال من إلقاء القبض على احد الاشخاص المشبوهين بارتكاب مثل تلك القضايا، وبالتحقيق معه اعترف بافتعال (12) حادثة صدم مركبات لمواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم كتعويض دون السير بالاجراءات القانونية، كما وتمكن العاملون كذلك في شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة من إلقاء القبض على شخصين آخرين من المشبوهين بارتكابهم لنفس النوع من الجرائم وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهما (3) قضايا بذات الأسلوب الجرمي وتم احالتهم جميعا الى القضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.

وتهيب مديرية الامن العام من الاخوة المواطنين وفي مثل تلك الحالات الاحتكام دوماً إلى القوانين والأنظمه وعدم الالتفاف عليها والتنبه إلى أن كل شخص يسعى إلى تصويب وضع معين خارج نطاق القوانين والانظمه في غالب الأحيان يكون نشاطه غير صحيح، وعليهم الابلاغ فوراً على رقم الطوارىء الموحد (911) عند حصول الحوادث مهما كان نوعها وعدم إنهاء وضع الحادث إلا لدى الأمن العام منعاً من قيام بعض الأشخاص باستغلال هذا الوضع