الحرة نيوز –

ألغت الحكومة شرط موافقة دائرة المخابرات العامة، لإصدار جواز سفر الأردنيين في الخارج، والمطلوبين على قضايا في المملكة.

وحسب تعديل التعليمات الخاصة بإصدار الجوازات العادية، والمنشور على الجريدة الرسمية في عددها الأخير، فان تجديد جوازات السفر العادية للاردنيين المتواجدين خارج المملكة لسنة 2015، يُلغى منها شرط موافقة المخابرات، لإصدار جواز سفر للشخص الذي بحقه طلب قضائي، كمتهم أو محكوم.

وكانت التعليمات السابقة تشترط “موافقة دائرة المخابرات العامة، إذا كان طالب الحصول على جواز سفر بحقه طلبات قضاية كمتهم أو محكوم؛ بناء على توصية مديرية الأمن العام”.