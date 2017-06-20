الحرة نيوز

أكّد ‘المشروع الإسلامي لرصد الأهلة’ أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الأحد المقبل 25 حزيران/ يونيو الجاري، سيصادف أول أيام ‘عيد الفطر’.

وجاء في بيان مشروع الرصد، أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1438 هـ) يوم السبت 24 يونيو؛ حيث إن ذلك سيكون ممكنا في عدة دول إسلامية باستخدام التلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضا، مع انعدام إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي.

‘وعليه فمن المتوقع أن يكون العيد في معظم الدول العربية والإسلامية يوم الأحد 25 يونيو’، بحسب البيان.

أما بالنسبة للدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو التي لا تقبل الشهادات إذا تعارضت مع الحسابات الفلكية العلمية (وهي قليلة)؛ فمن المتوقع أن يكون العيد فيها يوم الاثنين 26 حزيران/ يونيو.

و’المشروع الإسلامي لرصد الأهلة’ أنشئ عام 1998 ويضم في عضويته أكثر من 400 عالم وفلكي ومهتم برصد الأهلّة وحساب التقاويم.

دعا سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة إلى تحري هلال شهر شوال لعام 1438هـ مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، الموافق للرابع والعشرين من شهر حزيران لعام 2017م.

وبهذه المناسبة الكريمة ستفتح مكاتب الإفتاء والمحاكم الشرعية أبوابها في جميع أنحاء المملكة لاستقبال المواطنين للإدلاء بشهادتهم حول رؤية الهلال.