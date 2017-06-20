الحرة نيوز –

أكد نقيب الصرافين الاردنيين علاء ديرانية ارتفاع الطلب على الدينار الاردني في الأسواق الفلسطينية.

ونفى ديرانية في حديثه ما يتم تداوله حول عزوف الفلسطينين عن التعامل بالدينار الاردني لانخفاض سعره مقابل العملات الاجنبية الأخرى مبينا ان شح الدينار الاردني في الاسواق الفلسطينية يعود لارتفاع الطلب عليه، والذي تزامن مع ارتفاع الطلب عليه ايضا في الاسواق المحلية.

وأكد ان ارتباط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الامريكي، ساهم بالحفاظ على بريقه في سوق العملات وحمايته من التقلبات السعرية التي تتاثر بالاوضاع الاقتصادية التي تسود المنطقة بشكل عام.

وأشار ديرانية الى ان عودة المغتربين الى الاردن لقضاء اجازة العيد، عزز من سعر صرف الدينار ورفع من مستويات الطلب عليه محليا .

وبين ان ما تم تداوله مؤخرا في وسائل اعلامية فلسطينة حول تراجع صرف الدينار الاردني لتراجع سعر صرف الدولار الامريكي عار تماما عن الصحة، مؤكدا ان سعر الشيكل ارتفع لارتباطه باليورو الذي شهد انتعاشا بسيطا خلال الفترة الماضية.

وكانت صحف ووسائل اعلام فلسطينة قد نقلت عن محللين اقتصاديين في وقت سابق، ان سبب شح الدينار ونقصه من السوق الفلسطيني سببه تراجع صرف الدنيار المرتبط بصرف الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن تراجع صرف الدولار الأمريكي أدى لتراجع قيمة صرف الدينار الأردني الذي وصل أقل من خمسة شواقل.