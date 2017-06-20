الحرة نيوز –

صدمت سيارة مليئة بقوارير غاز شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في باريس الاثنين ما أدى الى اشتعال النار في السيارة ومقتل السائق في الحادث الذي وصفه وزير الداخلية بأنه “محاولة هجوم”.

وذكرت مصادر في الشرطة لوكالة فرانس برس انه تم العثور على قوارير غاز ومسدسات ورشاش كلاشنيكوف في سيارة المهاجم وهي من طراز رينو ميغان.

وأظهر تسجيل فيديو الدخان البرتقالي يتصاعد من السيارة بعد الاصطدام، فيما وقفت السيارة وسط الجادة التي تعتبر معلما سياحيا يرتاده الكثيرون في العاصمة الفرنسية، وتضم العديد من المتاجر ودور السينما.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب “لقد تم استهداف قوات الأمن في فرنسا مرة أخرى” واصفا الحادث بأنه “محاولة هجوم”.

وقال أن الاسلحة والمتفجرات التي عثر عليها في السيارة “يمكن أن تؤدي الى انفجار هذه السيارة”.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية بيار-هنري برانديه ان خبراء تفكيك القنابل يتواجدون في الموقع “للتأكد من ان هذه السيارة لم تعد تشكل اي خطر”.

وفي وقت لاحق شوهدت أبواب وصندوق السيارة مفتوحة فيما كان يجري تفتيشها.

ولم يصب أي من عناصر الشرطة أو المارة في الحادث الذي وقع قرب معرض غران باليه.

وذكر أحد المارة (51 عاما) قال أن اسمه الكسندر “كان الناس يركضون في جميع الاتجاهات .. وصاح بعضهم في وجهي طالبين مني الابتعاد عن المكان”. وفتحت نيابة مكافحة الارهاب تحقيقا في الحادث.

وأغلقت الشرطة محطتي مترو في الشانزليزيه، ولكن وبعد ساعتين من الهجوم، عاد السياح لالتقاط صور السيلفي عند قوس النصر، كما عاودوا زيارة المتاجر. وقال كولومب ان الهجوم “يظهر مرة أخرى أن تهديد (وقوع هجوم) لا يزال مرتفعا جدا في فرنسا”.

ويأتي هذا الحادث بعد شهرين على مقتل رجل شرطة باطلاق النار عليه في هذه الجادة الشهيرة، قبل ثلاثة أيام من الدورة الاولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.