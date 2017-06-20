الحرة نيوز

– كشف تقرير صادر عن جمعية البنوك في الاردن أن عدد الصرافات الالية العاملة في الاردن سجل مع نهاية العام الماضي 1637 صراف الي.

وأشار التقرير، الى ان اجمالي عدد أجهزة الصراف الالي للبنوك التجارية الاردنية والبالغ عددها 13 بنكا بلغ 1218 صراف الي، بحيث احتلت ما نسبته 74.4 % من اجمالي عدد الأجهزة العاملة في الاردن وبارتفاع بلغت نسبته 8.75 % مقارنة مع عدد الاجهزة الفعّالة خلال عام 2015.

وأظهر التقرير ان اجمالي عدد اجهزة الصراف الالي للبنوك الاسلامية بلغ حتى نهاية العام الماضي 343 صراف الي، بلغت نسبتها لإجمالي عدد الأجهزة نحو 20.9 %، بحيث تقدم الخدمة لـ 4 بنوك اسلامية عاملة في الاردن.

وفيما يتعلق بأجهزة الصراف الالي للبنوك التجارية الأجنبية العاملة في الاردن والبالغ عددها 8 بنوك، أظهر التقرير ان قرابة 76 صرافا اليا يقدم الخدمات المصرفية حتى نهاية عام 2016.

وعلى صعيد متصل، قال التقرير إن عدد فروع البنوك المنتشرة في المملكة، بلغ 808 فرع، بحيث جاءت البنوك التجارية الاردنية وفقا للتقرير الأعلى انتشارا في محافظات المملكة وبعدد بلغ 607 فرع، تلتها البنوك الاسلامية وبعدد بلغ 147 فرع ثم البنوك التجارية الاجنبية وبعدد 54 فرعا.

وجدير بالذكر أن اجمالي رأس المال للبنوك العاملة في الاردن ارتفع في نهاية عام 2016 بنسبة 2.3 % مقارنة مع عام 2015 ليصل الى 3.26 مليار دينار والتي تتوزع بواقع 2.45 مليار دينار للبنوك التجارية الاردنية و 400 مليون دينار للبنوك الاسلامية و 411.4 مليون دينار للبنوك التجارية الاجنبية.