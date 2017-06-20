الحرة نيوز –

قال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز “إن الزيادة المضطردة في عدد وقيم حركات الدفع الإلكتروني على نظام إي فواتيركم والتي تجاوزت 4 ملايين حركة بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار دينار هي أكبر مؤشر على استعداد وقابلية المواطن الأردني للتعامل مع الخدمات المالية الرقمية”.

وأوضح فريز، أمس، خلال توقيع اتفاقيتين لنظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً (إي فواتيركم) إحداهما مع صندوق الائتمان العسكري والثانية مع بنك تنمية المدن والقرى، أن إقبال المواطن على الخدمات المالية الرقمية يشير إلى تطلعه إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية بما يحقق له وفورات عالية وسهولة وأمان.

وتطرق إلى أهمية الخدمات المالية الرقمية في تعزيز قاعدة البيانات الوطنية، وزيادة الشفافية والدقة والكفاءة في تحصيلات الحكومة كافة، بالإضافة إلى اعتبارها الخطوة الأولى نحو الاشتمال المالي، والركيزة الأساسية في تحقيق حكومة إلكترونية.

وأشار فريز إلى الجهود الوطنية التي يبذلها القائمون على صندوق الائتمان العسكري وبنك تنمية المدن والقرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائهم وللمواطنين، والدور المهم الذي تم لربط خدمات البلديات وبشكل خاص ضريبة الأبنية والمسقفات قبل عام ونصف على نظام “إي فواتيركم” ولجميع البلديات في المملكة لتتجاوز تحصيلات وزارة الشؤون البلدية على النظام 2.1 مليون دينار أردني.

يشار إلى أن خدمات نظام “إي فواتيركم” بلغت 254 خدمة.

وجاءت هاتان الاتفاقيتان لتؤكدا التزام مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية كافة برؤى جلالة الملك لتبسيط الإجراءات ولتزويد الأردنيين بالأدوات المناسبة والآمنة والمريحة التي تمكنهم من إتمام معاملاتهم، وجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي التنمية المالية الالكترونية والتجارة الالكترونية وأتمتة الخدمات الحكومية بما فيها الدفع الالكتروني، وتحويل الأردن إلى مجتمع معلوماتي يتمتع بكل ما تتطلبه تطورات الاقتصاد المعرفي من إمكانيات وقدرات.

وبتوقيع الاتفاقية مع صندوق الائتمان العسكري، سوف يتيح الصندوق خدمة الاستعلام عن الفواتير والمطالبات وتحصيلها من عملائه من منتسبي الأجهزة العسكرية بكل يسر وأمان.

مدير عام الصندوق، حسن العواودة، أكد أن هذه الخطوة جاءت منسجمة مع مكرمة الملك بتأسيس صندوق الائتمان العسكري والهادف إلى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي أفضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار وتقديم القروض والخدمات التمويلية لهم بشروط ميسرة وعلى نظام المرابحة الإسلامية بما يضمن تأمين مستوى معيشي يلبي تطلعاتهم وأسرهم لحياة كريمة.

وبين العواودة أنه الآن أصبح بإمكانهم تسديد مدفوعاتهم بأسلوب أبسط وأسهل بدون تكبد عناء مراجعة المؤسسات والشركات لتسديد فواتيرهم والمبالغ المترتبة عليهم.

وأكد دور البنك المركزي الأردني بربط الصندوق مع أنظمة أخرى تم تطويرها لتمكين عملائه من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الحصول على مزيد من الخدمات المالية المؤتمتة.

وبين العواودة بأنه سيتم بداية تقديم الخدمة عبر (الكاونتر) أمناء الصناديق في عدد من الفروع لحين الانتهاء من تطوير قناة الدفع الخاصة بالصندوق عبر تطبيق الهاتف النقال والانترنت ليصار إلى إطلاقها حال جهوزيتها وبحيث تصبح الخدمة مؤتمتة بالكامل ومتاحة لعملائه أسوة بعملاء البنوك.

وزير الشؤون البلدية وليد المصري، أكد بدوره الدور الفاعل الذي يلعبه البنك المركزي الأردني في توفير أنظمة مدفوعات “مؤتمتة” بشكل آمن وكفؤ وبما يخدم ويسهل حياة المواطنين، الى جانب أنه يوجد حوالي 370 منطقة بالمملكة تقوم وزارة الشؤون البلدية بخدمتها والتي ستقوم بدورها خلال المرحلة المقبلة بخدمتها بشكل الكتروني قبل الانتخابات البلدية، وبما نسبته 90 % من الخدمات المقدمة، كما تقوم الوزارة بالعمل على تخطي العقبات التي تواجه إيصال الخدمات من توافر لخدمة الإنترنت وغيرها.

وبموجب اشتراك بنك تنمية المدن والقرى والربط مع نظام “إي فواتيركم” كمقدم لخدمات الدفع، سوف يعمل البنك على تمكين عملائه وغيرهم من المواطنين من الاستعلام عن قيم فواتيرهم ومطالباتهم المالية الأخرى ودفعها إلكترونيا من خلال نظام “إي فواتيركم”، بما في ذلك الدفعات المالية المحصلة لصالح البلديات في المملكة والتي يتجاوز عددها 100 بلدية وغيرها من الخدمات المتاحة على النظام.

مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، زياد العضايلة، بين أن البنك سوف يقدم خدمة الاستعلام والدفع الإلكتروني من خلال قناة الكاونتر لدى فروعه، وسيتم إطلاق الخدمة لمدة شهر في الفرع الرئيسي في عمان، ثم سيتم إطلاقها في إربد، والزرقاء، والمفرق، والسلط، ومكتب أمانة عمان في رأس العين ولمدة ستة شهور ليصار بعدها إلى تقديم الخدمة في كامل فروعه البالغة 12 فرعا.

هذا وقد تم مؤخرا ربط نظام “إي فواتيركم” مع نظام الدفع بالهاتف النقال JoMoPay بما يتيح لأصحاب المحافظ الإلكترونية ممن لا يمتلكون حسابات بنكية من الحصول على خدمات نظام “إي فواتيركم” كافة.