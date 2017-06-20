الحرة نيوز –

اعتقلت الشرطة الفرنسية 4 من أفراد عائلة المتشدد، الذي قُتل الاثنين، خلال محاولة تنفيذ اعتداء في الشانزيليزيه، للتحقيق معهم، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرنسي، الثلاثاء.

وأوضح المصدر أنه خلال عملية دهم لمنزل منفذ محاولة الاعتداء آدم الجزيري في بلدة بليسيس-باتيه على مسافة أقل من 30 كلم جنوبي باريس، تم توقيف زوجته السابقة وشقيقه وزوجة شقيقه، الاثنين.

وأضاف المصدر أن والد المهاجم أيضا “أوقف رهن التحقيق في المساء عند حضوره إلى المنزل”.

ولم يسبق أن أدين آدم الجزيري (31 عاما)، لكنه كان مدرجا على قوائم الذين يشكلون خطرا أمنيا منذ 2015 لانتمائه إلى تيار متشدد.

وقال والده ردا على أسئلة وكالة “فرانس برس”، فيما كان عائدا إلى منزله، أن آدم “كان يحمل سلاحا مصرحا به، وكان يتدرب على الرماية”.

وبالرغم من إدراجه على القوائم الأمنية، كان الجزيري يملك ترخيصا لحمل السلاح، بحسب مصدر مطلع على الملف.

ووقعت محاولة الاعتداء، التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، بعد ظهر الاثنين في جادة الشانزيليزيه السياحية في باريس، بعد حوالي شهرين على مقتل شرطي في 20 أبريل على الجادة ذاتها برصاص متشدد قتلته قوات الأمن.

وتشهد فرنسا منذ يناير 2015 موجة من الاعتداءات، أوقعت 239 قتيلا، واستهدفت بصورة خاصة قوات الأمن.