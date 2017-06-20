الحرة نيوز –

عبرت ابنة الرئيس الأميركي المستشارة الرئاسية، إيفانكا ترامب، عن تضامنها مع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد فينسبري بارك في لندن، وذلك في تغريدة على تويتر.

قالت في التغريدة على حسابها الموثق، الاثنين “نرسل الحب والصلوات إلى ضحايا مسجد فينسبري بارك. علينا أن نقف متحدين ضد الكراهية والتطرف في جميع أشكاله البشعة”.

بدروها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن “الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي وقع بالأمس واستهدف على ما يبدو مؤمنين مسلمين في لندن”.

وأضافت “نعبر عن تعاطفنا مع عائلات الضحايا وأقاربهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وفي هجوم لندن صدمت شاحنة عددا من المسلمين بالقرب من مسجد فينسبري بارك، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.