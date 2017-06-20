الحرة نيوز –

انتقد الأسطورة دييجو مارادونا تعيين خورخي سامباولي مدربا للأرجنتين قائلا إن المدرب الفائز بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم ليس أفضل من سلفه إدجاردو باوسا الذي انتقل لتدريب الإمارات.

وتولى سامباولي المسؤولية خلفا لباوسا هذا الشهر بعد إقالة الأخير لتحقيقه ثلاثة انتصارات فقط في ثماني مباريات.

وعلى العكس قاد سامباولي (57 عاما) الأرجنتين للفوز في أول مباراتين للمنتخب تحت قيادته لكن هذا الأمر لم ينل إعجاب مارادونا.

وقال مارادونا لمحطة (تي.واي.سي) التلفزيونية الارجنتينية يوم الاثنين “سامباولي لا يعرف أكثر من باوسا”.

وتابع “لو لم يكن سامباولي قد فاز علينا في نهائي كأس كوبا أمريكا 2015 أثناء قيادته منتخب تشيلي لما كان أحد قد سمع به”.

وصب مارادونا جام غضبه على قرار سامباولي استبعاد سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي من خوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وسنغافورة.

وأضاف “كان من الجنون استبعاد أجويرو”.

وتابع “أجويرو يمنحك سرعة ونشاطا أكبر”.

ويشعر مارادونا بالغضب من سامباولي حيث قال إنه وعده سابقا أثناء تدريبه أشبيلية الاسباني بان يقيم له مباراة تكريم نظرا لان مارادونا الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين 1986 لعب لاشبيلية في نهاية مسيرته في الملاعب. لكن هذا الوعد لم يتحقق.

وقال مارادونا المقيم في الإمارات حيث يدرب نادي الفجيرة “خدعني سامباولي”.

وتابع “أبلغني انه سيقيم لي مباراة تكريم في اشبيلية. وبعدها انتقل لتدريب منتخب الأرجنتين ولم أسمع منه أي أخبار بعدها”.